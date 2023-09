Die 1N Telecom GmbH wirbt bei Kunden der Deutschen Telekom in Reutlingen und der Region mit fragwürdigen Schreiben. Mit einer einzigen Unterschrift kann der Anbieter gewechselt werden. Was es mit dem Angebot auf sich hat und wer dahinter steckt.

Viele Kunden der Deutschen Telekom wechseln ihren Vertrag ohne zu wissen, auf was sie sich da eigentlich einlassen. Foto: JOERG SARBACH Viele Kunden der Deutschen Telekom wechseln ihren Vertrag ohne zu wissen, auf was sie sich da eigentlich einlassen. Foto: JOERG SARBACH

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.