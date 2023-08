Aktuell Wetter

1.427 Einschläge: Landkreis Reutlingen ist Blitzhochburg

Bei einem Gewitter kommt es nach einem Blitzschlag zu einem Feuer in einer Umspannstation in Hayingen und zu einem Stromausfall in Münsingen. Ein 35-Jähriger verliert in Unterensingen sogar sein Leben. Wie man sich schützen kann, warum es im Landkreis Reutlingen so häufig blitzt und weshalb die Energie nicht zur Stromgewinnung taugt.