Sehr gut besucht war die Ehrungsmatinee des Naturtheaters Reutlingen, die jetzt im Spitalhofsaal stattfand. 1.100 Jahre brachten alle geehrten Mitglieder zusammen auf die Bühne. Für die musikalische Begleitung sorgten Jutta Göhner am Saxofon und Alexander Reuter am Flügel, der Hits wie »You´ve got a friend«, »Summertime« oder mit dem Publikum zusammen das anrührende »Halleluja« von Leonard Cohen sang.

Susanne Hammann (links), Rainer Kurze (Mitte) und Marcus Joos (rechts) ehrten Gerhard Schmid (vorne), Karin Kommer und Dieter Zawischka. Foto: Gabriele Böhm Susanne Hammann (links), Rainer Kurze (Mitte) und Marcus Joos (rechts) ehrten Gerhard Schmid (vorne), Karin Kommer und Dieter Zawischka. Foto: Gabriele Böhm

