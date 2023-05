Über Stock und Stein und mit märchenhafter Schloss-Kulisse: Die Trailrunner Timo Zeiler (links), Susanne Elsäßer und Jörg Krehl organisieren den Lichtenstein-Lauf, der am 20. Mai zum siebten Mal startet. FOTO: PIETH Über Stock und Stein und mit märchenhafter Schloss-Kulisse: Die Trailrunner Timo Zeiler (links), Susanne Elsäßer und Jörg Krehl organisieren den Lichtenstein-Lauf, der am 20. Mai zum siebten Mal startet. FOTO: PIETH

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.