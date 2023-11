Mit der Zinswende und den neuen Anforderungen aus dem Gebäudeenergiegesetz ist Bewegung in den Immobilienmarkt gekommen. Die Preise sind zuletzt stark gefallen. Welchen Wohnraum das besonders betrifft und wie es in der Region aussieht.

Wer in Tübingen ein Haus oder eine Wohnung kaufen will, muss mehr zahlen als in Reutlingen und Metzingen. Foto: Kammerer Wer in Tübingen ein Haus oder eine Wohnung kaufen will, muss mehr zahlen als in Reutlingen und Metzingen. Foto: Kammerer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.