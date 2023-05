Wirtschaft in Reutlingen und der Region läuft, aber ohne echten Schwung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die konjunkturelle Lage in der Region stabilisiert sich weiter. Eine deutliche Steigerung ist allerdings noch nicht in Sicht, zeigt die neue Firmenumfrage der Industrie- und Handelskammer Reutlingen (IHK).

Lage und Ausblick hätten sich im Vergleich zum Jahresanfang leicht verbessert, teilt die IHK mit. Ihre aktuelle Situation bezeichneten 46 Prozent der Firmen als »gut«. Im Januar waren es noch 43. Beim Ausblick für die kommenden zwölf Monate gingen 80 Prozent der Firmen von gleich bleibenden oder besseren Geschäften aus. Anfang des Jahres lag der Wert bei 73. »Für einen echten Aufschwung fehlen die Impulse. Der russische Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen belastet die Firmen weiterhin sehr. Dazu kommt, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer wegen der Politik aus Berlin und Brüssel sehr verunsichert sind«, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Epp.

Der Konjunkturklimaindex, der Lage und Ausblick abbildet, steigt von 115 auf nun 119 Punkte. Die Investitionsbereitschaft der heimischen Wirtschaft bleibe wie zu Jahresbeginn verhalten positiv: 31 Prozent der befragten Unternehmen wollen verstärkt in Deutschland investieren. Das sind zwei Punkte mehr als zuletzt. Geplant seien Investitionen in neue Maschinen und Anlagen (56 Prozent), Digitalisierung (55 Prozent) oder Umweltschutz und Energieeffizienz (43 Prozent).

Merklich nachgelassen hätten allerdings die Expansionspläne der Betriebe. Genau vor einem Jahr konnten sich 52 Prozent der Firmen vorstellen, ihre Kapazitäten vor allem in der Region Neckar-Alb auszubauen, jetzt sind es nur noch 26 Prozent. »Die Wirtschafts-, Klima- und Energiepolitik muss umgedacht werden. Wir sind zu weit vom tatsächlich Möglichen entfernt. Daneben mangelt es an Flächen, Energie zu wettbewerbsfähigen Kosten und schnellen Verfahren«, kritisiert Epp. Dazu passten auch die Antworten auf die Frage nach den derzeit größten geschäftlichen Risiken: 65 Prozent der Firmen fehlten Fachkräfte, 64 Prozent beklagten hohe Energiepreise.

Positive Signale kämen in der neuen IHK-Umfrage durch den Außenhandel: 31 Prozent rechneten mit mehr Exportgeschäft (+1 ), mit einem Rückgang rechneten aktuell nur noch 17 Prozent (-5). Dabei rückten vor allem die asiatischen Staaten wieder ins Blickfeld, 21 Prozent wollen dorthin mehr exportieren, und überholen die USA (20 Prozent). Die Eurozone bleibe mit 28 Prozent aber unverändert an der Spitze. »Der Außenhandel wird die Stütze der heimischen Industrie bleiben. Viele Firmen entwickeln dabei für sich zusätzliche Ländermärkte. Das wird am Ende zu mehr internationaler Arbeitsteilung führen und nicht zu weniger«, sagt Epp.

Außer der Baubranche halten sich alle Branchen positiv gestimmt. »Bei der Baubranche schlagen aktuell Inflation, steigende Zinsen und weiter bestehende Lieferengpässe auf das Geschäft durch. Gerade im Wohnungsbau sind die Aufträge rückläufig«, sagt IHK-Konjunkturexpertin Antonia Hettinger. Die Unternehmen der Industrie glaubten überwiegend an eine Besserung (23 Prozent) oder gleichbleibende Entwicklung (62), der Anteil der Pessimisten habe sich im Vergleich zum Jahresanfang auf 15 Prozent halbiert. Im Einzelhandel verbessere sich die aktuelle Lage deutlich: Mehr als jeder zweite Einzelhändler sei zufrieden, doch nur jeder Neunte blicke auch optimistisch in die Zukunft. Der Dienstleistungssektor spüre mittlerweile die Auswirkungen der aktuell schwunglosen wirtschaftlichen Lage, bleibe aber in Summe optimistisch. (uli)

