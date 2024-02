Der Reutlinger Hotelier Hans-Joachim Neveling freut sich im Gespräch mit dem GEA, dass die von ihm geführte Fortuna-Gruppe beim Umsatz wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht hat. In seinem alten Gästebuch des einstigen Hotels Ernst am Reutlinger Leonhardsplatz finden sich viele Prominente verewigt.

Hotelier Hans-Joachim Neveling (Zweite Reihe in der Mitte, neben ihm seine Frau Anne) hebt regelmäßig die große Bedeutung seiner engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervor. Foto: Jurik/City Hotel Fortuna Hotelier Hans-Joachim Neveling (Zweite Reihe in der Mitte, neben ihm seine Frau Anne) hebt regelmäßig die große Bedeutung seiner engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervor. Foto: Jurik/City Hotel Fortuna

