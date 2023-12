Die Volksbank in der Region eG mit Sitz in Tübingen wird zum 1. Februar 2024 sechs ihrer bislang 27 Niederlassungen mit Personal in Selbstbedienungs (SB)-Filialen umwandeln.

Auch die Zweigstelle der Volksbank in der Region in Mössingen-Bästenhardt soll in eine Selbstbedienungsfiliale umgewandelt werden. Foto: Jürgen Meyer Auch die Zweigstelle der Volksbank in der Region in Mössingen-Bästenhardt soll in eine Selbstbedienungsfiliale umgewandelt werden. Foto: Jürgen Meyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.