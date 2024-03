»Die Volksbank in der Region kann für das Geschäftsjahr 2023 ein gutes Ergebnis vorweisen«, stellte Co-Vorstandssprecher Thomas Bierfreund, 42, am Dienstag am Sitz der Bank in Tübingen fest, als er bei einem Pressegespräch zusammen mit Co-Vorstandssprecher Jörg Stahl, 58, sowie mit den Vorstandsmitgliedern Ralf Gottschalk, 42, und Thomas Taubenberger, 55, die vorläufigen Zahlen bekannt gab. Der Bilanzgewinn beläuft sich demnach auf 5,3 Millionen Euro.

Vorstand der Volksbank in der Region (von links): Thomas Bierfreund, Jörg Stahl, Thomas Taubenberger und Ralf Gottschalk. Foto: Schanz Vorstand der Volksbank in der Region (von links): Thomas Bierfreund, Jörg Stahl, Thomas Taubenberger und Ralf Gottschalk. Foto: Schanz

