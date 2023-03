Verdi: Galeria zahlt in Reutlingen 2,2 Millionen Euro Miete pro Jahr

Das Warenhaus Galeria Kaufhof in Reutlingen soll zum 31. Januar 2024 geschlossen werden. FOTO: PIETH

REUTLINGEN. Galeria Kaufhof in Reutlingen zahlt nach Informationen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi eine Jahresmiete von 2,2 Millionen Euro. Dies berichtete Martin Gross, baden-württembergischer Landeschef von Verdi, dem GEA. Auch durch diese hohe Mietzahlung sei ein erheblicher Druck auf die Arbeitsplätze entstanden. Wie berichtet, will Galeria Karstadt Kaufhof bundesweit 47 von 129 Warenhäusern schließen – darunter auch das in Reutlingen mit 74 Beschäftigten.

Unterdessen hat die Modekette Aachener nach eigenen Angaben die Vorbereitungen für die Übernahme und Fortführung von zunächst vier bisherigen und von der Schließung bedrohten Galeria-Kaufhof-Standorten getroffen. Es gehe um die Häuser in Coburg, Cottbus, an der Frankfurter Zeil sowie in Nürnberg-Langwasser, teilte Geschäftsführer Friedrich Göbel mit. Für weitere Standorte gebe es Verhandlungen. (GEA/dpa)