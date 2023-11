Der Maschinenbauer Trumpf blickt auf ein außerordentlich erfolgreiches Jubiläumsjahr zurück. Das schwäbische Vorzeigeunternehmen mit Sitz in Ditzingen (Landkreis Ludwigsburg) ist 100 geworden und hat in dem am 30. Juni zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2022/2023 den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 27 Prozent auf den Bestwert von 5,365 Milliarden Euro gesteigert.

Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende des Vorstands der Trumpf-Gruppe. Foto: Trumpf Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende des Vorstands der Trumpf-Gruppe. Foto: Trumpf

