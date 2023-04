Trotz roter Zahlen: Beschäftigte von Elring Klinger erhalten Sonderzahlung

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN/ERMS. Der Automobilzulieferer Elring Klinger zahlt seinen über 4.000 Beschäftigten in Deutschland trotz roter Zahlen in 2022 wie im Vorjahr eine Mitarbeiterbeteiligung von jeweils 430 Euro. Mit der Prämie bedanke sich das Unternehmen für das große Engagement der Belegschaft, stellte Vorstandsvorsitzender Stefan Wolf am Firmensitz in Dettingen fest.

»Die positive Entwicklung unseres Unternehmens ist das Ergebnis einer Mannschaftsleistung – und dies gilt es zu honorieren, gerade in Zeiten hoher Inflation«, sagte Gesamtbetriebsratsvorsitzender Markus Siegers.

Elring Klinger mit weltweit 9.540 Beschäftigten weist für 2022 ein Periodenergebnis von minus 90,7 Millionen Euro aus. Dies wird mit bilanziellen Sondereffekten erklärt. Das operative Geschäft sei gut gelaufen. Auch die Dividende solle mit 15 Cent je Aktie konstant bleiben, wenn die Hauptversammlung im Mai zustimmt, hieß es. (GEA)