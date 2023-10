Geschäftsführender Gesellschafter Yannick Vöhringer zeigt am Standort Engstingen-Haid eine im Unternehmen neu entwickelte Tischplatte für Reisemobile, die auch als Campingtisch verwendbar ist. Sie ist deutlich leichter als eine Holzplatte. FOTO: REISNER Geschäftsführender Gesellschafter Yannick Vöhringer zeigt am Standort Engstingen-Haid eine im Unternehmen neu entwickelte Tischplatte für Reisemobile, die auch als Campingtisch verwendbar ist. Sie ist deutlich leichter als eine Holzplatte. FOTO: REISNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.