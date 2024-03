Thorsten Jansing wird neuer Geschäftsführer der Reutlinger FairNetz

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Thorsten Jansing übernimmt ab dem 1. Juli die Geschäftsführung der FairNetz GmbH. Wie das Energie-Unternehmen mitteilt, wird der 50 Jahre alte Bau- und Wirtschaftsingenieur der Nachfolger von Klaus Saiger, der nach über 22 Jahren, altersbedingt das Unternehmen verlässt.

Jansing ist seit über zwanzig Jahren in der Versorgungswirtschaft in verschiedenen Positionen tätig. Zuletzt seit 2021 als technischer Geschäftsführer der TWL Netze GmbH, der Netztochter der Technischen Werke Ludwigshafen AG, dem Betreiber der Erdgas-, Fernwärme, Strom- und Wassernetze im Stadtgebiet Ludwigshafen. Zuvor war er über 15 Jahre für Unternehmen der Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen in verschiedenen Positionen tätig. Zuletzt als Betriebsstellenleiter der Betriebsstelle Geseke der Gelsenwasser Energienetze GmbH und gleichzeitig als technischer Geschäftsführer bei den Beteiligungen Stadtwerke Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH, Stendal und der Netzgesellschaft Erwitte GmbH & Co. KG sowie der Stadtwerke Geseke GmbH.

Reutlingens Baubürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende der FairNetz GmbH Angela Weiskopf freut sich, mit Herrn Jansing einen Geschäftsführer mit langjährigen Erfahrung in der Branche zu begrüßen: »Mit Herrn Jansing als Geschäftsführer werden die Weichen für die zahlreichen Herausforderungen für Netzbetreiber im Rahmen der Energiewende gestellt.« Gleichzeitig dankt Frau Weiskopf im Namen des Aufsichtsrates dem scheidenden Geschäftsführer Herrn Klaus Saiger für sein Engagement in den vergangenen Jahrzehnten. (pm/GEA)