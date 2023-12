Die Einkaufsgemeinschaft Südweststrom mit Sitz in Tübingen erwartet für das zu Ende gehende Jahr einen Umsatz von 3 Milliarden Euro. Über 200 Stadtwerke in Deutschland sind Kunden des Unternehmens.

Firmenschriftzug am Gebäude von Südweststrom in Tübingen Foto: Südweststrom Firmenschriftzug am Gebäude von Südweststrom in Tübingen Foto: Südweststrom

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.