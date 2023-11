Aktuell Wirtschaft

Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac schreibt weiter Verluste

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac hat weiter mit seinem Fehlschlag beim Corona-Impfstoff zu kämpfen. Der operative Verlust belief sich in den ersten neun Monaten des Jahres auf 186,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Tübingen mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte das Minus 127,9 Millionen Euro betragen. »Das operative Ergebnis wurde von mehreren wesentlichen Faktoren beeinflusst, die hauptsächlich mit dem Abschluss unserer Bemühungen um einen Impfstoff der ersten Generation für Covid-19 zusammenhängen«, erklärte das Unternehmen. Ein Nettoergebnis wurde nicht mitgeteilt.