Topleistungen in einem schwieriger werdenden Umfeld. Land will weitere Impulse setzen

Steffen Breuninger (links) erklärt Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut das revolutionäre Antriebssystem von Senti Motion. Rechts neben der Ministerin Susanne Hahn, geschäftsführende Gesellschafterin von SKV Invest, sowie Petra Püchner, Leiterin des Steinbeis Europa Zentrums und Europabeauftragte der Wirtschaftsministerin. FOTO: RAHMIG Steffen Breuninger (links) erklärt Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut das revolutionäre Antriebssystem von Senti Motion. Rechts neben der Ministerin Susanne Hahn, geschäftsführende Gesellschafterin von SKV Invest, sowie Petra Püchner, Leiterin des Steinbeis Europa Zentrums und Europabeauftragte der Wirtschaftsministerin. FOTO: RAHMIG

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.