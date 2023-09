Die Unternehmensgruppe 1Komma5° hat die Mehrheitsanteile an Ruoff Energietechnik erstanden. Der Installateur erneuerbarer Energiequellen aus Riederich erhofft sich dadurch ein schnelleres Wachstum und mehr Anteile an einem immer größeren Markt.

Sophia Rödiger von 1Komma5° und Firmengründer Uli Ruoff von Ruoff Energietechnik arbeiten in Zukunft zusammen. Foto: Paul Runge Sophia Rödiger von 1Komma5° und Firmengründer Uli Ruoff von Ruoff Energietechnik arbeiten in Zukunft zusammen. Foto: Paul Runge

