Rommelsbacher Unternehmen Romina vor Wechsel an der Spitze

REUTLINGEN-ROMMELSBACH. Kurz vor seinem 60. Geburtstag am Sonntag, Heiligabend, wurde bekannt, dass sich Achim Jarck, langjähriger Mit-Geschäftsführer beim Mineralwasser-Abfüller Romina, Reutlingen-Rommelsbach, zum 31. März 2024 aus dem Berufsalltag zurückziehen wird – »aus familiären Gründen«, wie es in einer Pressemitteilung der Romina-Muttergesellschaft Franken Brunnen, Neustadt an der Aisch (bei Nürnberg), heißt.

Achim Jarck Geschäftsführer der Romina Mineralbrunnen GmbH. ARCHIVFOTO:

NIETHAMMER

Jarck, 1963 in Aalen geboren und in Altensteig (Landkreis Calw) aufgewachsen, hat nach einer kaufmännischen Ausbildung elf Jahre für die Getränkelogistikfirma Winkels in Karlsruhe und zwei Jahre beim Mineralbrunnen Aqua Römer in Göppingen gearbeitet. Seit über 20 Jahren ist er für Romina tätig. Seit 13 Jahren steht er als Geschäftsführer zusammen mit Stefan Gugel an der Spitze des Unternehmens. Er hat maßgeblich die Entwicklung von Romina mit seinen Marken Eiszeitquell und Silberbrunnen zu einem führenden Mineralbrunnen in Baden-Württemberg geprägt. Andreas Mayer, seit 2017 Leiter Vertriebsinnendienst, soll im April 2024 sein Nachfolger werden. (rog)