Das auf Mess- und Prüfgeräte spezialisierte Reutlinger Handels- und Dienstleistungsunternehmen Datatec hat in dem am 30. Juni abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/2023 Bestwerte beim Umsatz und Ergebnis erreicht.

Datatec versucht, seine Arbeitgebermarke zu stärken, um über 20 weitere Mitarbeiter alleine in Reutlingen zu finden, wie Vertriebsleiter Jörg Scholl, Vorstand Markus Kohler und Marketingleiter Roland Bertler (von links) bei einem Pressegespräch erläuterten. Foto: Frank Pieth Datatec versucht, seine Arbeitgebermarke zu stärken, um über 20 weitere Mitarbeiter alleine in Reutlingen zu finden, wie Vertriebsleiter Jörg Scholl, Vorstand Markus Kohler und Marketingleiter Roland Bertler (von links) bei einem Pressegespräch erläuterten. Foto: Frank Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.