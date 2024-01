Die Handwerker in der Region stehen vor einem schwierigen Jahr. »Aktuell sind viele Betriebe ausgelastet. Aber es ist ruhig, was Anfragen und Ausschreibungen für neue Aufträge anbelangt«, sagt Harald Herrmann als Gast des GEA. Er kündigt für 2024 Personalwechsel in wichtigen Position der Kammer an.

Harald Herrmann, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen, zu Gast beim GEA. Foto: Pieth Harald Herrmann, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen, zu Gast beim GEA. Foto: Pieth

