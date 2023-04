Raff & Wurzel in Riederich ändert Namen und investiert Millionen

Bitte aktivieren Sie Javascript

RIEDERICH. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Branche der Druckereien drastisch verändert: Die Konkurrenz durch billige Online-Angebote hat den Markt quasi geflutet. »Die Konsolidierung bei Druckereien wird auch in der Zukunft weitergehen«, betonte Thomas Uehling als Geschäftsführer der Raff & Wurzel GmbH nun. Vor zwei Jahren wurde das Riedericher Unternehmen zusammen mit der insolventen Wurzel Mediengruppe sowie der Wurzel Digital GmbH von der P2 Medieninvest Holding GmbH aufgekauft. Und ab sofort heißt das Riedericher Unternehmen: Raff & Cantz Druck GmbH. »Wir wollen mit der Namensänderung den Fokus stärker auf die Historie und das Qualitätsversprechen der Unternehmen Raff und dem der 2021 übernommenen Dr. Cantz’schen Druckerei legen«, sagte Uehling.

Am Donnerstag wurde am Standort Riederich in der Industriestraße 14 gefeiert – gleich zwei runde Geburtstage standen an: 50 Jahre Raff und 90 Jahre Cantz’sche Druckerei. Obwohl die Lage in der Druck-Branche schwierig sei, der Papierpreis sich seit Beginn des Ukraine-Krieges nahezu verdoppelt habe, sei es dem Riedericher Unternehmen gelungen, »uns neu zu positionieren und unser Unternehmen fit für die Zukunft zu machen«, so Uehling. Die Mitarbeiterzahl stieg von 27 vor zwei Jahren auf heute knapp 40. Zwei Auszubildende hat der Geschäftsführer gefunden, der selbst einst das Druckerhandwerk erlernt hatte.

Alles unter einem Dach bietet Raff & Cantz auch weiterhin an: Drucken, Falzen, Binden, Heften sowie die notwendige Logistik, um Auflagen von 500 bis zu 250 000 Exemplare zu drucken und weiterzuverarbeiten. »Ein deutlich positives Ergebnis im vergangenen Jahr« bei einem Umsatz von 8,8 Millionen Euro hat laut Thomas Uehling dazu geführt, dass in eine neue Bogenoffset-Druckmaschine der Firma Koenig & Bauer investiert werden konnte.

3,5 Millionen Euro kostet die Hochleistungsmaschine. Der Bereich der Buchbinderei soll ebenfalls »weiter optimiert« und Robotik eingesetzt werden, wie der Geschäftsführer bei einem Pressegespräch betonte. Ein Betrag von deutlich über 100 000 Euro stehe da im Raum. Eine weitere anstehende Investition: Eine Fotovoltaikanlage soll auf dem Dach der 4 000 Quadratmeter großen Halle angebracht werden. »Das wird eine 400 Kilowatt-Peak-Anlage sein, mit der wir rund ein Drittel unseres Strombedarfs decken können«, sagte Uehling.

Bei Raff & Cantz wird also kräftig Geld in die Hand genommen – trotz der Gewissheit, dass der Druck-Markt immer enger wird. Aber: Der Verpackungsdruck werde weiter zunehmen, sehr hochwertige Bücher (für die vor allem der Name Cantz stehe) würden auch künftig gefragt sein, versichert Uehling.

Ebenso wie Beipackzettel, die gesetzlich vorgeschrieben sind, »aber die zu 97 Prozent niemand liest«, so Thomas Uehling. Aufträge wie Gebrauchsanweisungen für einen Großkunden wie BASF etwa wünscht sich Uehling noch mehr. »Wir werden uns aber nicht auf eine Sparte fokussieren.«

Augmented Reality (computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung) oder auch digitale Messekonzepte hat Raff & Cantz ebenfalls im Angebot. Die Zukunft im Druckbereich gehöre dem Digitaldruck – »wir haben die Kompetenzen dafür im Haus, bevor wir aber nicht ein Drittel der Aufträge sicher haben, passiert da nichts«, so Uehling. (nol)