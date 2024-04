Paravan in Pfronstetten erweitert Kapazität am Stammsitz

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFRONSTETTEN-AICHELAU. Mit dem Spatenstich für die Halle 4 der Paravan GmbH ist am Montag der Startschuss für den Bau von weiteren 5.500 Quadratmetern Entwicklungs- und Produktionsfläche im Mobilitätspark Pfronstetten-Aichelau gefallen. In der Halle werden künftig nicht nur Innovationen produziert, sondern auch Industrieprojekte im Bereich Drive-by-Wire Technologie für namhafte Fahrzeughersteller, Zulieferer und Technologieunternehmen aus allen Bereichen für den Fahrzeugbau der Zukunft realisiert.

Ein ist weiterer Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen mit Handicap durch Innovation und Erfindergeist ein Höchstmaß an Lebensqualität, Freiheit und damit soziale Teilhabe am Leben zurückzugeben. Angaben zur Höhe der Investition machte das Unternehmen auch auf Nachfrage des GEA gestern nicht. Eine Sprecherin verwies auf noch laufende Ausschreibungen.

Die Entwicklungs- und Produktionshalle besteht aus drei Ebenen mit Tief-garage, Produktion, Büro, Entwicklung, Konstruktion und Fertigung. Alle drei Ebenen sind barrierefrei über einen Aufzug erreichbar. Um den Betrieb optimal erweitern zu können, wird zwischen Halle 3 und Halle 4 ein Zwischenbau als direkte Verbindung errichtet.

»Die Erweiterung der Produktionsflächen ist für die Paravan GmbH ein wichtiger Meilenstein zur Standortsicherung hier in Aichelau«, sagte Roland Arnold, Bauherr, Geschäftsführer und Gründer der Paravan GmbH. »Vor allem für unsere Kunden ist das eine gute Nachricht: Durch die Kapazitätserweiterung werden weitere wichtige Arbeitsplätze in Aichelau geschaffen und die Fertigungstiefe weiter ausgebaut.« Die Produktionsprozesse könnten nun weiterentwickelt und effizienter gestaltet werden.

Eigenes Fitnessstudio

»Nach dem Next Mobility Campus in der Franz-Arnold-Straße, wo derzeit ein einzigartiges Schulungs- und Entwicklungszentrum für Kunden, Partner und Lieferanten, Events, Networking und Podiumsdiskussionen entsteht, war dies der nächste logische Schritt«, ergänzt Kevin Arnold, Sohn von Roland Arnold und Geschäftsführer der Arnold NextG GmbH. Der Next Mobility Campus umfasse für die Beschäftigten zudem ein eigenes Fitnessstudio, eine Physiotherapie mit modernsten medizinischen Behandlungsgeräten, abgerundet durch eine medizinische Fußpflege. »Gleichzeitig bietet der Erweiterungsbau unserer Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung ausreichend Platz, um Umbauten für die Automobilindustrie von den einzelnen Prototypen über Entwicklungsfahrzeuge bis hin zur Kleinserie, vom Pkw bis zum Heavy Duty, plattformunabhängig zu realisieren«, so Kevin Arnold weiter.

»Die Firma Paravan ist nicht nur als größte Arbeitgeberin ein Leuchtturm für die Gemeinde, sondern auch aufgrund ihrer Innovationskraft«, sagte Bürgermeister Reinhold Teufel. »Wir haben mit einem zusammen mit der Bevölkerung entwickelten Ortsentwicklungskonzept, den Weg für diese Erweiterung freigemacht und freuen uns nun über den Mut von Roland Arnold, in herausfordernden Zeiten nicht nur in die Zukunft zu denken, sondern auch zu investieren!« Der Beginn der Rohbauarbeiten ist für Mitte Mai vorgesehen. Im September soll mit dem Holzbau begonnen werden, damit die Baustelle vor Wintereinbruch geschlossen ist und die kalte Jahreszeit für den Innenausbau genutzt werden kann.

Die Paravan GmbH ist Weltmarktführer für individuelle behindertengerechte Fahrzeuglösungen. 180 Mitarbeiter in Aichelau und in der Niederlassung Heidelberg entwickeln und produzieren individuell angepasste Automobilumbauten, Elektrorollstühle bis hin zur eigens spezialisierten Fahrausbildung. Paravan verfolgt mit dem »Alles-aus-einer-Hand-Konzept« einen ganzheitlichen Ansatz. Technologisches Highlight ist Space Drive, ein intelligentes digitales Steuerungssystem. Mithilfe dieser Innovation fahren schwerstbehinderte Menschen, teils ohne Arme und Beine, selbstständig und sicher Auto. Weltweit hat sich Space Drive in den vergangenen 20 Jahren auf über eine Milliarde Straßenkilometern bewährt und wird von zahlreichen Industriekunden für Testträger im Bereich autonomes Fahren genutzt. NextG realisiert die Safety-by-Wire-Technologie von morgen – ob an Land, im Wasser oder in der Luft. (GEA)