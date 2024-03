Outdoorhändler Bergfreunde aus Kirchentellinsfurt ist im Umsatzplus

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Die Bergfreunde GmbH verzeichnet für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 272 Millionen Euro und ist damit um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Der Online-Fachhändler für Bergsport-, Kletter- und Outdoorausrüstung trotzt dem Konsumtief und fährt gleichzeitig ein profitables Ergebnis ein, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Die geringere Ausgabenbereitschaft der Verbraucher spiegelte sich im Jahr 2023 erneut in deutlich gesunkenen Gesamtumsätzen im deutschen E-Commerce wider. Laut Branchenverband BEVH fiel der Brutto-Umsatz mit Waren erstmals zweistellig um 11,8 Prozent auf 79,7 Mrd. Euro. Daher sei die Umsatzentwicklung bei der Bergfreunde GmbH weiter positiv. Um die Wachstumsdynamik weiter aufrechtzuerhalten, setzt Bergfreunde auf Expansionskurs. »Wir wollen im europäischen Ausland weiter wachsen und in neuen Fokusmärkten Kunden hinzugewinnen. Es geht also eher darum, unser bestehendes Modell nochmal weiter nach oben zu skalieren«, so Bergfreunde Geschäftsführer Ronny Höhn.

2023 hat Bergfreunde den Angaben zufolge einen Strategiewechsel in Sachen Nachhaltigkeit vorgenommen. Anstatt in Kompensationsprojekte investiert das Unternehmen nunmehr in die Bindung und Speicherung von CO 2 im Boden. Dafür wurde im vergangenen Jahr der Grundstein gelegt: In Zusammenarbeit mit dem deutschen Klimaschutzunternehmen Positerra GmbH hilft der Outdoorhändler regionalen Landwirten, ihre Bewirtschaftung so umzustellen, dass sie aktiven Humus-Aufbau betreiben. Emissionen werden dadurch langfristig im Boden gespeichert und zusätzlich die Biodiversität auf den Feldern erhöht. Auf diese Weise hat Bergfreunde 2023 die Umstellung von Flächen zur Bindung von 1.000 Tonnen CO 2 unterstützt.

»Wir werden in den nächsten Jahren unser Carbon-Management weiter ausbauen und Nachhaltigkeitsprinzipien in unserer Sortimentsstrategie verankern«, erklärt Geschäftsführer Matthias Gebhard. »Gemessen am Einkaufsvolumen wollen wir bei 75 Prozent unserer Lieferanten bis zum Jahr 2026 sicherstellen, dass sie sich ebenfalls wissenschaftsbasierte Klimaschutzziele setzen.« Der Onlinehändler beschäftigt in Kirchentellinsfurt und in Rottenburg-Ergenzingen 700 (Vorjahr: 650) Personen. (GEA)