Nächste Generation übernimmt bei Alb-Gold in Trochtelfingen

TROCHTELFINGEN. Beim Nudelhersteller Alb-Gold Teigwaren GmbH aus Trochtelfingen wird der Generationenwechsel aktiv vorangetrieben. Das Unternehmen werde ab sofort von den Brüdern Oliver und André Freidler als Geschäftsführer geleitet, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Inhaberin und bisherige Geschäftsführerin Irmgard Freidler werde einen Schritt zurücktreten und ihren Söhnen die operative Leitung übergeben. Als Mitglied der Geschäftsleitung bleibe sie dem Familienbetrieb erhalten.

Die beiden Söhne sind demnach bereits 2010, nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters Klaus Freidler, in das Unternehmen eingetreten. Gemeinsam mit ihrer Mutter haben sie in den vergangenen Jahren unter anderem Nudeln und Spätzle in der Papierverpackung auf den Markt gebracht und eine mit modernster Technologie ausgestattete Produktionshalle am Standort in Trochtelfingen gebaut. Außerdem wurden der amerikanischen Nudelhersteller Al Dente Pasta Company und das Traditionsunternehmen Spaichinger Nudelmacher in Spaichingen übernommen.

Aus Altersgründen übergibt in Spaichingen der bisherige Geschäftsführer Franz-Anton Seeburger die Leitung an André und Oliver Freidler. Gemeinsam haben die Unternehmen 350 Mitarbeiter und machen einen Jahresumsatz von 70 Millionen Euro. Pro Tag werden in Trochtelfingen 60 und in Spaichingen 90 Tonnen Teigwaren hergestellt. (GEA)