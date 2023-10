Die auf Druck- und Dokumentenmanagement in Büros spezialisierte Firmengruppe Morgenstern mit Sitz in Reutlingen hat zum 1. Oktober 2023 den Geschäftsbetrieb der Dicom GmbH & Co. KG in Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) übernommen. Dies teilte die nicht börsennotierte Morgenstern AG mit.

Robin Morgenstern (Mitte), Chef der Reutlinger Morgenstern-Gruppe, mit den Gründern der Dicom GmbH & Co. KG (Crailsheim), Ralf Behlert (links) und Hans-Dieter Kraft. Foto: Morgenstern AG Robin Morgenstern (Mitte), Chef der Reutlinger Morgenstern-Gruppe, mit den Gründern der Dicom GmbH & Co. KG (Crailsheim), Ralf Behlert (links) und Hans-Dieter Kraft. Foto: Morgenstern AG

