Die Wirtschaft kommt nicht recht in Gang. Auch in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen nimmt langsam die Arbeitslosigkeit zu. Es gibt aber auch gute Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

Informierten über den regionalen Arbeitsmarkt (von links): Sabrina Lamnek (Jobcenter Tübingen), Markus Dick (Jobcenter Reutlingen), Oliver Kerl (Agentur für Arbeit), Markus Nill (Agentur für Arbeit), Alexandra Quernes (Jobcenter Tübingen). Foto: Schanz Informierten über den regionalen Arbeitsmarkt (von links): Sabrina Lamnek (Jobcenter Tübingen), Markus Dick (Jobcenter Reutlingen), Oliver Kerl (Agentur für Arbeit), Markus Nill (Agentur für Arbeit), Alexandra Quernes (Jobcenter Tübingen). Foto: Schanz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.