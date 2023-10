Bei Wirecard sind rund 1,9 Milliarden Euro verschwunden. Höchst wahrscheinlich haben sie wohl nie existiert. Infolge dieses Eingeständnisses stürzte der Aktienkurs des frisch gekürten Dax-Superstars ins Bodenlose. Für die meisten Anleger bedeutete dies einen Totalverlust. Foto: Peter Kneffel/dpa Bei Wirecard sind rund 1,9 Milliarden Euro verschwunden. Höchst wahrscheinlich haben sie wohl nie existiert. Infolge dieses Eingeständnisses stürzte der Aktienkurs des frisch gekürten Dax-Superstars ins Bodenlose. Für die meisten Anleger bedeutete dies einen Totalverlust. Foto: Peter Kneffel/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.