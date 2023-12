IT-Dienstleister Datagroup aus Pliezhausen kauft Conplus-Gruppe

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Datagroup, börsennotierter Informationstechnologie (IT)-Dienstleister mit Sitz in Pliezhausen-Gniebel, übernimmt die Conplus-Gruppe mit Standorten in Ahrensburg bei Hamburg und in Mönchengladbach. Die Conplus-Gruppe erbringe mit 22 Beschäftigten Services rund um SAP Business One, die SAP-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen, wie Datagroup weiter mitteilte. Conplus stehe für einen Jahresumsatz von rund 6 Millionen Euro und sei profitabel. Conplus sei ist die 32. Übernahme von Datagroup seit dem Börsengang im Jahr 2006. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Als »Gold Partner« des Softwarenkonzerns SAP (Walldorf) bietet Conplus den Angaben zufolge ein komplettes Leistungsportfolio rund um SAP Business One: von der Beratung über den Lizenzvertrieb und die Implementierung bis hin zur Individualisierung, der Wartung und dem Support. Mit der Akquisition von Conplus könne Datagroup den Bereich für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ausbauen, erklärte Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von Datagroup. »Die Conplus-Gruppe bildet eine hervorragende Ergänzung zu unserer 2022 erfolgten Akquisition der Hövermann-Gruppe, mit der wir in den sehr attraktiven KMU-Markt eingetreten sind«, fügte er hinzu.

Datagroup ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Beschäftigte in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Datagroup wächst organisch und durch Zukäufe. (GEA)