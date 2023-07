IHK Reutlingen: Hohe Strompreise belasten Unternehmen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Debatte um Stromkosten und Klimaschutz spricht sich die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Reutlingen für einen deutlich schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien aus. »Wir müssen endlich mehr grünen Strom produzieren und verteilen, sonst gelingt uns keine Wende«, kritisiert IHK-Präsident Christian Erbe in einer Pressemitteilung. Strom sei derzeit teuer und bleibe es absehbar auch. Grund sei unter anderem, dass der Bedarf durch E-Mobilität und Wärmepumpen steige, gleichzeitig aber der Ausbau von erneuerbaren Energien und der dafür nötigen Infrastruktur nicht nachkomme. Die Folge: Über Kohle müsse die Stromerzeugung sichergestellt werden. Der CO 2 -Ausstoß steigt zulasten des Klimas. »Wir brauchen endlich mehr Realitätssinn der Berliner Politik bei der Klimawende. Die erste Priorität müssen erneuerbare Energien und die Netze sein«, so Erbe. (GEA)