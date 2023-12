Der Modekonzern Hugo Boss wächst derzeit stark und investiert deshalb massiv an seinem Hauptsitz in Metzingen. Mit dem Spatenstich haben gestern offiziell die Bauarbeiten für ein neues Verwaltungsgebäude begonnen.

Spatenstich für ein neues Verwaltungsgebäude von Hugo Boss in Metzingen (von links): Matthias Both (Geschäftsführer des Stuttgarter Architekturbüros Blocher Partners), Rainer Schmetzer (Leiter Bauabteilung Hugo Boss), Sinan Piskin (Betriebsratsvorsitzender Hugo Boss), Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh, Daniel Grieder (Vorstandsvorsitzender Hugo Boss), Uwe Holy (ehemaliger Vorstandsvorsitzender Hugo Boss und Enkel des Firmengründers), Marc Holy (Aufsichtsratsvorsitzender Outletcity AG und Urenkel von Hugo Boss) und Yves Müller (Vorstandsmitglied Hugo Boss). Foto: Pieth Spatenstich für ein neues Verwaltungsgebäude von Hugo Boss in Metzingen (von links): Matthias Both (Geschäftsführer des Stuttgarter Architekturbüros Blocher Partners), Rainer Schmetzer (Leiter Bauabteilung Hugo Boss), Sinan Piskin (Betriebsratsvorsitzender Hugo Boss), Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh, Daniel Grieder (Vorstandsvorsitzender Hugo Boss), Uwe Holy (ehemaliger Vorstandsvorsitzender Hugo Boss und Enkel des Firmengründers), Marc Holy (Aufsichtsratsvorsitzender Outletcity AG und Urenkel von Hugo Boss) und Yves Müller (Vorstandsmitglied Hugo Boss). Foto: Pieth

