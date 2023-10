Der Verpackungsspezialist Hage in Sonnenbühl-Undingen ist dank hoher Flexibilität gut und ohne Kurzarbeit durch die Corona-Pandemie gekommen. Das Unternehmen hat dabei wichtige Kunden in der Medizintechnik und im Laborbereich versorgt. Dies berichten die geschäftsführenden Gesellschafter Ursula Hage und Karl Müller im Gespräch mit dem GEA.

Ursula Hage und Karl Müller zeigen typische Produkte ihres Unternehmens. Foto: Steffen Schanz Ursula Hage und Karl Müller zeigen typische Produkte ihres Unternehmens. Foto: Steffen Schanz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.