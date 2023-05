Grundsteinlegung für den künftigen Firmensitz von Magura Bosch Parts & Services (MBPS) in Nürtingen (mit Leuchtwesten, von links): MBPS-Geschäftsführer Jochen Hoppe, Claus Fleischer (Chef von Bosch E-Bike Systems), Nürtingens Oberbürgermeister Johannes Fridrich, Fabian Auch (geschäftsführender Gesellschafter Magenwirth Technologies Group), Hubert Schöllhorn (Großprojektleiter Max Bögl), Architekt Thomas Sonnentag, MBPS-Geschäftsführerin Martina Class mit Zeitkapsel und Falk Scheuber (Robert Bosch GmbH). FOTO: PIETH Grundsteinlegung für den künftigen Firmensitz von Magura Bosch Parts & Services (MBPS) in Nürtingen (mit Leuchtwesten, von links): MBPS-Geschäftsführer Jochen Hoppe, Claus Fleischer (Chef von Bosch E-Bike Systems), Nürtingens Oberbürgermeister Johannes Fridrich, Fabian Auch (geschäftsführender Gesellschafter Magenwirth Technologies Group), Hubert Schöllhorn (Großprojektleiter Max Bögl), Architekt Thomas Sonnentag, MBPS-Geschäftsführerin Martina Class mit Zeitkapsel und Falk Scheuber (Robert Bosch GmbH). FOTO: PIETH

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.