Generationswechsel an der Spitze des Reutlinger Betriebs Kawasch

REUTLINGEN. 1981, vor 42 Jahren, gründeten Tibor Kawasch (65) und seine Frau Rosa (62) die Kawasch Dienstleistungen GmbH, damals noch in Tübingen. Nun übergeben sie die Geschäftsführung der Reutlinger Firma für Reinigung und Tätigkeiten rund um das Gebäude und in der Industrie an ihre beiden Töchter, wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht. Die Betriebswirtin Rebecca Kawasch-Stock (36) wird demnach neue kaufmännische Geschäftsführerin, die Gebäudereinigungsmeisterin und Betriebswirtin im Handwerk, Jessica Kawasch-Barth (32), übernimmt die technische Geschäftsführung. Vorausschauend seien die Bereiche bereits lange im Vorfeld in Kompetenzbereiche unterteilt und Teile davon übergeben worden.

Für den Übergang sei für Tibor Kawasch nun der richtige Zeitpunkt der Zepterübergabe gekommen gewesen. Nicht zuletzt durch seine weitere beratende Tätigkeit werde ein fortlaufender fließender Übergang gewährleistet, teilt das Unternehmen weiter mit.

Rebecca Kawasch-Stock, seit 2011 im Betrieb, habe den Fokus auf Strategie, Personal und Marketing gesetzt. In der Geschäftsführung kümmere sie sich zukünftig federführend um den strategischen Bereich Verwaltung, Digitalisierung, Personal und Marketing.

Jessica Kawasch-Barth, bereits seit 2006 im Unternehmen und wie ihre Schwester 2014 zur Prokuristin berufen, bringe viel Erfahrung im Bereich technische Disposition, Vertrieb und der Dienstleistung mit. Gemeinsam mit ihrem Team kümmere sie sich um die technische Entwicklung von Dienstleistungen und Arbeitsgeräten. Der Einsatz innovativer Reinigungstechniken und -verfahren – wie Trockeneisstrahlen zur Graffiti-Entfernung – sei dabei immer im Blick.

Mit kundenorientierter Planung und Durchführung für den gewerblichen, öffentlichen und privaten Bereich ist die Kawasch Dienstleistungen GmbH nach eigenen Angaben – bewusst regional – im Raum Reutlingen und Umgebung tätig. Das Unternehmen steht demnach für 600 Beschäftigte, eine Fahrzeugflotte mit mehr als 65 Fahrzeugen und 12 Millionen Euro Jahresumsatz. Etwa ein Drittel der Mitarbeiter sei bereits seit mindestens 20 Jahren im Betrieb. Auf eine eigene Fort-, Weiter- und Ausbildung im kaufmännischen und im krisensicheren Reinigungsberuf lege die Firma seit jeher Wert.

Seit 2002 ist Kawasch im eigenen Gebäude an der Haldenhaustraße im Industriegebiet Reutlingen-West zu finden. Die klassische Unterhalts- und Industriereinigung sind die Schwerpunkte von Kawasch. Mit Fassadenreinigung und speziellen Serviceangeboten bis hin zur Tatortreinigung ist der Betrieb von Reutlingen über Tübingen bis Münsingen und Rottenburg unterwegs. (GEA)