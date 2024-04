Wechsel an der Spitze der Industriegewerkschaft (IG) Metall Reutlingen-Tübingen: Bei der Delegiertenversammlung in der HAP-Grieshaber-Halle in Eningen wurde Claudia Hülsken, 41, bisher bei der Geschäftsstelle Mainz-Wiesbaden der IG Metall, von den 78 Delegierten einstimmig zur Ersten Bevollmächtigten gewählt.

