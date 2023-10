E-Mobilität: Reutlinger Unternehmen Wafios investiert 10 Millionen Euro in Werk

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wafios konzentriert die Entwicklung von Produkten für E-Fahrzeuge künftig im Werk 2 am Südbahnhof. Das Areal wird zum »E-Mobility-Campus« ausgebaut und erhält eine neue Postanschrift: Wafiosstraße 1.

E-Fahrzeuge enthalten eine Reihe Umform-Bauteile, für die Wafios die Produktionsmaschinen liefert. Dazu gehören die sogenannten Hairpins in E-Motoren oder Stromschienen für die Verbindung zwischen Antrieb und Batterien. Die Nachfrage steigt stetig, sodass Wafios neue Kunden gewinnen und den Gesamtumsatz steigern konnte. Als Konsequenz baut das Unternehmen diesen Anwendungsbereich kontinuierlich aus, um für die anstehenden Serienprojekte ausreichend Platz zu haben.

Strategisches Ziel ist es, künftig alle Aktivitäten rund um Biegeteile für Statoren von Elektrofahrzeugantrieben im Werk 2 in einem Kompetenzzentrum, dem »E-Mobility-Campus«, zu bündeln. Insgesamt steht eine Fläche von mehr als 2.000 Quadratmeter zur Verfügung. Die zum Areal gehörende historische Gründerhalle wurde dafür komplett saniert und renoviert. Hier sind 700 Quadratmeter als neue Produktionsfläche vorgesehen, weitere 550 als Büro-, Besprechungs- und Gemeinschaftsräume. Der Rest der Fläche entfällt auf bestehende Hallen.

Passend zur künftigen Nutzung werden höchste Anforderungen bei der Gebäudesanierung angelegt. Durch den Einsatz einer Wärmepumpe in Kombination mit Wärme aus Geothermie und Strom aus einer Fotovoltaikanlage erreicht die Gründerhalle mit ihrer komplett sanierten Gebäudehülle den Effizienzhaus 55EE-Standard und zusätzliche einen sehr hohen Grad an Energieautarkie.

»Mit dem Ausbau von Werk 2 schaffen wir neue Arbeitsplätze im wachsenden Umfeld der E-Mobilität«, betont Uwe-Peter Weigmann, Vorstandssprecher bei Wafios. »Wir investieren rund 10 Millionen Euro in den Maschinenpark für die Musterteile- und Protoypenfertigung, Gebäudesanierung und -erneuerung sowie in die allgemeine Infrastruktur. Mit insgesamt drei Standorten im Stadtgebiet und den genannten Investitionen im Werk 2 bekennen wir uns ganz klar zur Region. Hier finden wir exzellente Bedingungen, vor allem motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.«

Momentan beginnen die Innenausbauarbeiten an der Gründerhalle. Das Areal, dessen Zufahrt lange Zeit ohne Namen war, hat ein neues Straßenschild bekommen: Wafiosstraße. Oberbürgermeister Thomas Keck kam zur feierlichen Einweihung. In den nächsten Wochen wird vor allem der Innenbereich fertiggestellt, die Arbeiten auf Hochtouren laufen. Der Bezug der neuen Räumlichkeiten ist in 2024 vorgesehen. (GEA)