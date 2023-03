Dettinger Firma EKPO erhält Großauftrag eines Automobilherstellers

Einblick in die Produktion von EKPO in Dettingen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN/ERMS. Das deutsch-französische Gemeinschaftsunternehmen EKPO Fuel Cell Technologies GmbH (Dettingen/Erms) hat von einem globalen Automobilhersteller einen Großauftrag im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten. Demnach wird EKPO von 2026 an Bipolarplatten für das künftige Brennstoffzellensystem des Herstellers in Serie liefern, teilte die Elring Klinger AG (Dettingen/Erms) mit.

Die Automobilzulieferer Elring Klinger (60 Prozent der Anteile) und Plastic Omnium (Levallois-Perret/Frankreich, 40 Prozent) haben vor zwei Jahren ihre Kräfte als Anbieter von Brennstoffzellenstacks und -Komponenten (wie Bipolarplatten) in EKPO gebündelt. EKPO hat derzeit knapp 200 Beschäftigte. Wegen des Großauftrags solle an einem neuen (noch nicht bekannten) Standort ein hoher zweistelliger Millionen-Euro-Betrag in die Fertigung investiert werden, teilte EKPO mit. (GEA)