Dettinger Automobilzulieferer Elring Klinger legt zu

DETTINGEN/ERMS. Der Automobilzulieferer Elring Klinger weist für das dritte Quartal des laufenden Jahres einen Gewinn nach Steuern von 4,696 Millionen Euro aus – nach 3,869 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Für die ersten neun Monate 2023 beträgt das Periodenergebnis 8,584 Millionen Euro.

Im Vorjahreszeitraum hatte aufgrund von Sondereffekten ein Minus von 86,397 Millionen Euro zu Buche gestanden. Diese Zahlen gab das börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Dettingen/Erms bekannt. Es bestätigte bei der Veröffentlichung des vollständigen Zwischenberichts die bereits am 25. Oktober genannten vorläufigen Zahlen, über die der GEA berichtet hatte.

»Gutes Quartal mit soliden Kennzahlen«

Thomas Jessulat, seit Juli vorläufig und seit Oktober dauerhaft als Nachfolger von Stefan Wolf Vorstandsvorsitzender der Elring Klinger AG, wird in einer Pressemitteilung wie folgt zitiert: »Insgesamt haben wir ein gutes Quartal mit soliden Kennzahlen absolviert.« Er verwies auf in diesem Jahr erhaltene Großaufträge für Elektro-Mobilitätsanwendungen, »die in den kommenden Jahren hochlaufen und das Fundament für die weitere Transformation von Elring Klinger bilden«.

Der Umsatz des Unternehmens sank im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreswert um 2,7 Prozent auf 451,646 Millionen Euro. Es habe sich dabei Gegenwind durch Wechselkursveränderungen niedergeschlagen, so Elring Klinger. In den ersten neun Monaten 2023 stieg der Umsatz indes um 5,9 Prozent auf 1,408 Milliarden Euro.

45 Standorte mit insgesamt 9625 Beschäftigten

Elring Klinger ist Spezialist für Dichtungstechnik, Abschirmsysteme (Temperatur- und Akustikmanagement) und Bestandteile für Elektromobilität. Ende September beschäftigte der Konzern an 45 Standorten weltweit 9.625 Personen. Das waren 102 mehr als ein Jahr zuvor. Die Aktie von Elring Klinger gab gestern gegenüber Montag um 0,22 Euro oder 3,96 Prozent auf 5,34 Euro nach. (rog)