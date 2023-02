Details zum Rekordumsatz beim Metzinger Modekonzern Hugo Boss

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Der Metzinger Modekonzern Hugo Boss blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück. Auf vorläufiger, noch nicht testierter Basis steigerte Hugo Boss seinen Jahresumsatz währungsbereinigt um 27 Prozent auf einen Rekordwert von 3,65 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn (Ebit) legte sogar um 47 Prozent auf 335 Millionen Euro zu. Damit übertraf der Modekonzern seine im Jahresverlauf bereits zweimal nach oben angepassten Ziele. Die Ebit-Marge kletterte von 8,2 auf 9,2 Prozent.

»2022 war ein echtes Rekordjahr für Hugo Boss. Dank des außerordentlich starken Schlussquartals konnten wir unsere eigenen hohen Erwartungen sogar übertreffen«, sagt Daniel Grieder, Vorstandsvorsitzender der Hugo Boss AG. »Unser erfolgreiches Comeback in 2022 belegt die konsequente und entschlossene Umsetzung unserer ›Claim 5‹-Strategie. Insbesondere die umfassende Markenerneuerung hat die Relevanz von Boss und Hugo im Jahresverlauf deutlich erhöht. Aufbauend auf diesem starken Fundament werden wir auch weiterhin unsere Ambition verfolgen, eine der 100 weltweit führenden Marken zu sein.«

Im vierten Quartal 2022 legte der Konzernumsatz währungsbereinigt um 15 Prozent zu und durchbrach erstmals in der Unternehmensgeschichte mit einem Wert von 1,068 Milliarden Euro die Schwelle von einer Milliarde Euro. Dabei legten die Marken Boss Menswear und Boss Womenswear jeweils um 14 Prozent zu, die Marke Hugo sogar um 18 Prozent. Der Betriebsgewinn (Ebit) legte im Schlussquartal um 4 Prozent auf 104 Millionen Euro zu.

Nach dem Abklingen der Corona-Pandemie legte der Jahresumsatz im stationären Einzelhandel (+29 Prozent) und Großhandel (+33 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr besonders stark zu. Aber auch die digitalen Umsätze in den Onlineshops stiegen währungsbereinigt um 15 Prozent. Mit 648 Millionen Euro macht der Onlineumsatz bei Hugo Boss bereits mehr als ein Sechstel des Gesamtumsatzes 2022 aus. Hugo Boss beschäftigt weltweit rund 19.000 Mitarbeiter, davon 4 119 in Deutschland. In der Region Metzingen (inklusive Bad Urach, Filderstadt und Wendlingen) arbeiten 3 683 Menschen für das Modeunternehmen, davon 3 102 direkt am Metzinger Hauptsitz. (GEA)