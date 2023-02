Datagroup mit Sitz in Pliezhausen weist einen Jahresüberschuss von 22 Millionen Euro aus. Die Aktionäre sollen eine Rekorddividende von 1,10 Euro je Aktie erhalten – so der Vorschlag für die Hauptversammlung.

Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von Datagroup. Foto: Frank Pieth Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von Datagroup. Foto: Frank Pieth

