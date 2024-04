Die scheidende Cum-Ex-Chefermittlerin Anne Brorhilker könnte für Olaf Scholz und seine Erinnerungslücken unangenehm werden. Sie verstärkt in Zukunft die Bürgerbewegung Finanzwende, die seit Jahren daran arbeitet, die Betrugsmaschen der in den Cum-Ex-Skandal verstrickten Banken aufzuarbeiten.

Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker wechselt zur Bürgerbewegung Finanzwende. FOTO: BERG/DPA Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker wechselt zur Bürgerbewegung Finanzwende. FOTO: BERG/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.