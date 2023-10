Mittelständische Bauunternehmen in der Region haben ein großes Interesse, trotz des aktuellen Auftragseinbruchs ihre Beschäftigten zu halten. Sie sehen einen hohen Bedarf an Bauleistungen, verweisen auf Wohnungsmangel, marode Straßen, Brücken und öffentliche Gebäude. Daher wollen sie nach Überwindung der derzeitigen Baufinanzierungskrise gerüstet sein.

Der Baubedarf im Land ist groß, die Finanzierung zuweilen ein Problem. Unser Foto zeigt den Neubau des Feuerwehrhauses in Kusterdingen. Foto: Jentz & Jentz Der Baubedarf im Land ist groß, die Finanzierung zuweilen ein Problem. Unser Foto zeigt den Neubau des Feuerwehrhauses in Kusterdingen. Foto: Jentz & Jentz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.