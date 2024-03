Zwischen Ebingen und Meßstetten: Leichtes Erdbeben auf der Zollernalb spürbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

EBINGEN/MESSTETTEN. Am Freitagmorgen um 6.31 Uhr war ein leichtes Erdbeben in Albstadt und der Umgebung spürbar. Einer ersten automatischen Auswertung des Landeserdbebendienstes in Freiburg zufolge erreichte es die Stärke 2,6 auf der Richterskala. Der Schweizer Erdbebendienst gibt die Stärke mit 2,8 an. Das Epizentrum liegt demnach zwischen Ebingen und Meßstetten, das Beben wurde aber auch an anderen Orten auf der Zollernalb gespürt. (pt)