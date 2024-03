Es geht nicht mehr ums Ob, sondern nur noch ums Wie: Dass sich künftig Windräder in Trochtelfingen drehen werden, ist so gut wie sicher. Auch wenn sich Windkraftgegner etwas anderes wünschen. Der Regionalverband Neckar-Alb plant und hat zwei Gebiete auf Trochtelfinger Gemarkung als Vorranggebiete ausgemacht. Die Stadt - und auch alle Bürger - können sich mit Stellungnahmen beteiligen.

