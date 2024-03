Erst vor Kurzem sind sich die beiden Engstingerinnen Brunhilde Randolff und Margit König begegnet. Dann haben die Künstlerinnen beschlossen, auch gemeinsam zu arbeiten. Nun stellen sie ihre Werke ab 2. März im Kunsthaus Alte Schule in Sonnenbühl auch in einer Gemeinschaftsschau aus.

Margit König zeigt neben neuen Bilder in Rot auch Skulpturen und Plastiken. Foto: Cordula FIscher Margit König zeigt neben neuen Bilder in Rot auch Skulpturen und Plastiken. Foto: Cordula FIscher

