Eberhard Schanz erforscht seine Familiengeschichte. Auf dem Foto, das er in seinen Händen hält, ist der ehemalige Kaab-Hof in Melchingen zu sehen. Einer seiner Vorfahren heiratete 1590 in die Kaab-Familie ein. Foto: Cordula Fischer Eberhard Schanz erforscht seine Familiengeschichte. Auf dem Foto, das er in seinen Händen hält, ist der ehemalige Kaab-Hof in Melchingen zu sehen. Einer seiner Vorfahren heiratete 1590 in die Kaab-Familie ein. Foto: Cordula Fischer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.