Zu jedem Dorfhock soll es etwas Besonderes geben. In diesem Jahr wurde der alte Deutz Rohölmotor im Pumpenhaus restauriert. Am Samstag um 17 Uhr kann er in Aktion besichtigt werden

Daniel Bosler und Andreas Döbler beim Startversuch. Foto: Steffen Wurster Daniel Bosler und Andreas Döbler beim Startversuch. Foto: Steffen Wurster

