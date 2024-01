Zum Mai dieses Jahres hat die BruderhausDiakonie ihr Café Ikarus in Buttenhausen geschlossen. Was daraus werden soll, ist allerdings noch ungewiss. Es regt sich Unmut.

Seit Mai steht der Betrieb im Café Ikarus still. Wie es weitergeht, bleibt abzuwarten. Foto: Maria Bloching Seit Mai steht der Betrieb im Café Ikarus still. Wie es weitergeht, bleibt abzuwarten. Foto: Maria Bloching

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.