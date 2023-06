Wortakrobatik im Duett: Zungenspitzer-Kabarett-Festival kommt nach Melchingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MELCHINGEN. Das Zungenspitzer-Festival kommt wieder nach Melchingen. Vom 7. bis zum 11. Juni gibt es im Theater Lindenhof jeden Tag Kabarett mit jeweils zwei hochkarätigen Künstlern.

Los geht es heute, Mittwoch, 7. Juni, um 20 Uhr mit Benjamin Eisenberg und Christian Hirdes. »Pointen aus Stahl & Aphorismen auf Satin« heißt das Programm von Eisenberg. Der Musikkabarettist, Liedermacher, komische Poet und Wortakrobat Christian Hirdes steht mit seinem Programm »Christian Hirdes kommt!« auf der Bühne.

Eigene Abgründe erkundet

Am Donnerstag, 8. Juni, sind Kathi Wolf und Tilman Birr zu Gast. Als Psychologin ist Kathi Wolf selbst ihre beste Kundin: Im Gedankenkarussell zwischen Weltschmerz und Aktivismus wird ihr gelegentlich schwindelig. Tilman Birr spielt sein Soloprogramm »Birr Royal«.

Ingo Börchers und Dagmar Schönleber kommen am Freitag, 9. Juni, 20 Uhr, in den Lindenhof. Wer Börchers, den Philosophen unter den Kabarettisten, mit seinem Programm »Das Würde des Menschen« erlebt, dem schlägt die Stunde der Utopien. Dagmar Schönleber kümmert sich um die kleinen Probleme genauso wie um die großen. Von Staubsaugerrobotern bis zur Zukunft der Menschheit: Sie bleibt »Die Fels*in der Brandung«.

Am Samstag, 10. Juni, 20 Uhr, folgen Joachim Zawischa und Sebastian Huber. Mit der Sense auf der Zunge und Komik im Blut führt Zawischa durch ein Land voller Absurditäten im Programm »Gedankensprünge«. Der »Gschaftlhuaba« – so der Titel des Programms von Sebastian Huber, zeigt , wie man einen Bauernhof in eine Event-Location verwandelt, welche Auswirkungen ein Banker auf den Klimawandel hat und wie man einen Traktor von der Steuer absetzen kann.

Severin Groebner und Masha Potempa machen am Sonntag, 11. Juni, 19 Uhr, den Schluss. Groebner verteilt in seinem Programm »ÜberHaltung« Haltungsnoten und Haltungsnöte. In ihrem Programm »Leinen los«! manövriert sich Potempa begleitet von Gitarre, Akkordeon, schauspielerischem Talent und scharfer Beobachtungsgabe sicher durch die Tiefen und Untiefen der Realität . (eg)

www.theater-lindenhof.de

07126 929394

karten@theater-lindenhof.de