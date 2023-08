Dr. Andreas Lemmer, Leiter des Forschungsprojekts zu Biomethan am Unteren Lindenhof, ist überzeugt: Biomethan als Antrieb für Busse und Schwerlastverkehr, ist eine »ökologisch sinnvolle Lösung, um die Emissionen drastisch zu reduzieren«. Fotos: Norbert Leister Dr. Andreas Lemmer, Leiter des Forschungsprojekts zu Biomethan am Unteren Lindenhof, ist überzeugt: Biomethan als Antrieb für Busse und Schwerlastverkehr, ist eine »ökologisch sinnvolle Lösung, um die Emissionen drastisch zu reduzieren«. Fotos: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.